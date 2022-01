Incidente nel bresciano, scontro tra un pullman e un’auto: 5 vittime

Il tragico incidente è avvenuto in serata sulla strada provinciale 45, nel comune di Rezzato

Un drammatico incidente avvenuto stasera, 22 gennaio, è costato la vita a 5 persone. Le vittime hanno perso la vita in seguito a uno scontro avvenuto sulla strada provinciale 45 nel comune di Rezzato, in provincia di Brescia: ad essere coinvolti sarebbero stati un pullman e un’automobile. I vigili del fuoco stanno ancora operando sul luogo. Al momento non si hanno altri dettagli sulle modalità dell’incidente.

