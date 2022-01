Lo sciacallo che ruba il cellulare alla vittima di un incidente stradale – Il video

Camilla Di Pumpo è morta in un incidente avvenuto in centro tra via Matteotti e via Urbano. Mentre era riversa sul sedile dell’autovettura, un passante ha rubato il telefono cellulare della ragazza

Un ladro ha rubato il cellulare della vittima di un incidente stradale a Foggia. Il gesto è stato immortalato in un video. Camilla Di Pumpo è morta in un incidente avvenuto in centro tra via Matteotti e via Urbano. Mentre era riversa sul sedile dell’autovettura, un passante ha rubato il telefono cellulare della ragazza che nell’impatto era finito sulla strada. Il filmato è nelle mani dei carabinieri che stanno cercando l’autore del gesto.

