Incidenti sul lavoro, due operai morti a Roma e nel Torinese

A Santa Procula, nella zona di Pomezia, in provincia di Roma, un operaio di 64 anni è morto dopo essere caduto all’interno di un capannone industriale da un’altezza di cinque metri. L’incidente è avvenuto mentre l’uomo era impegnato a controllare alcuni cavi elettrici sul tetto di una cella frigorifera. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del servizio prevenzione sicurezza ambienti di lavoro dell’Asl Roma 6. Un altro incidente sul lavoro è costato la vita a un operaio nel Torinese, alla Silca di Busano. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri e dei vigili del fuoco per chiarire la dinamica dell’accaduto. A dare l’allarme sono stati i colleghi dell’operaio. I due episodi arrivano a poche ore dalla morte del diciottenne di Udine, Lorenzo Parelli, travolto da una putrella durante l’ultimo giorno di stage gratuito in un’azienda del friulano.

