La guardia giurata aggredita che spara due colpi nella stazione metro di Rebibbia a Roma

Un gruppo di ragazzi ubriachi ha scavalcato i tornelli della stazione e ha aggredito un ragazzo in attesa di un convoglio. Poi se l’è presa con la guardia giurata che era intervenuta in sua difesa

Una guardia giurata ha sparato due colpi in aria nella stazione metro di Rebibbia per difendersi da un’aggressione. Secondo quanto racconta l’agenzia di stampa AdnKronos tutto è accaduto ieri sera intorno alle 22. Un gruppo di ragazzi ubriachi ha scavalcato i tornelli della stazione e ha aggredito un ragazzo in attesa di un convoglio. Poi se l’è presa con la guardia giurata che era intervenuta in sua difesa. I giovani, entrati passando sopra ai tornelli, sono stati fermati ed invitati dalla guardia giurata ad uscire visto che importunavano anche altri utenti. Improvvisamente il gruppo ha aggredito senza motivo un ragazzo che era in attesa di salire sulla metro. La guardia giurata è intervenuta per difendere l’utente ed è stata a sua volta aggredita dal gruppo ma, visto il comportamento aggressivo dei giovani, a scopo intimidatorio ha esploso verso il soffitto due colpi di pistola. Nessun è rimasto ferito. La fermata Rebibbia è stata chiusa dalle ore 23 fino alle ore 1.30. I carabinieri della compagnia Roma Montesacro hanno bloccato due ragazzi del gruppo, italiani, di 18 e 21 anni, che sono stati denunciati.

