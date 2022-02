Arrestata un’infermiera di Piacenza: vendeva Green pass falsi per 300 euro

Aveva fatto ottenere almeno 23 Green pass falsi l’infermiera della All di Piacenza arrestata oggi dai carabinieri. La donna è accusata di corruzione e falso, dopo che aveva messo in piedi un sistema che le faceva guadagnare tra i 250 e i 300 euro per ogni certificato falso. L’infermiera non era una No vax, ma risulterebbe regolarmente vaccinata. Assieme a lei è stato arrestato anche un suo collaboratore che aveva il compito di procacciarle clienti. I due facevano riferimento a una farmacia di Piacenza dove la stessa infermiera lavorava.

