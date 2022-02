Ucraina. A Kiev suonano le sirene antiaeree, i cittadini si rifugiano nei parcheggi sotterranei – Il video

Da questa mattina, a Kiev suonano le sirene antiaeree per invitare la popolazione a mettersi al riparo dai possibili attacchi, sempre più concreti dopo gli scontri in corso a nord della città dove è stato abbattuto un elicottero russo. Riceviamo e pubblichiamo il video di una nostra lettrice, residente nella capitale, che testimonia come gli abitanti trovano rifugio all’interno del parcheggio sotterraneo dell’edificio dove risiedono.

