Russia-Ucraina, Macron: «La guerra è arrivata in Europa e andrà avanti. Dobbiamo essere preparati»

La guerra in Ucraina andrà avanti e dobbiamo prepararci. Questo ha detto il presidente della Francia Emmanuel Macron oggi sostenendo che il governo sta preparando «un piano di resilienza» per far fronte alle conseguenze economiche della crisi. «La guerra è tornata in Europa per una decisione unilaterale del presidente della Russia Vladimir Putin», ha detto Macron durante l’apertura dell’Esposizione Internazionale dell’agricoltura a Parigi. «Ci saranno sicuramente conseguenze nelle nostre esportazioni per settori come quello del vino, dei cereali e dei mangimi», ha continuato il presidente. «Per questo stiamo costruendo un piano di resilienza per garantire sostegno ai nostri settori e prepararci all’impennata dei prezzi». La Francia è il nono esportatore di prodotti agroalimentari in Russia, con un valore di 780 milioni di euro all’anno, secondo l’associazione agroindustriale francese Ania. Diversi grandi gruppi francesi hanno stabilimenti in Ucraina, in particolare nei settori lattiero-caseario, cereali e sementi. Il gruppo francese Lactalis, presente in particolare nel settore lattiero-caseario, ha tre siti produttivi nell’ex repubblica socialista.

