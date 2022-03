Il giornalista della Cnn che si ritrova seduto vicino a una granata inesplosa mentre è in diretta – Il video

Le immagini mostrano Chance mentre vaga tra i resti di metallo dei carri. Ad un certo punto il giornalista si rende conto che una granata si trova proprio accanto a lui: «Oh, in realtà ero accovacciato proprio vicino a una granata. Non l’ho vista»

L’inviato della Cnn in Ucraina Matthew Chance si è reso conto di essersi seduto vicino a una granata inesplosa mentre stava esaminando una colonna di veicoli russi distrutti su un’autostrada che porta a Kiev. Le immagini mostrano Chance vestito con un giubbotto da combattimento e un elmetto mentre vaga tra i resti di metallo dei carri. Ad un certo punto il giornalista si rende conto che una granata si trova proprio accanto a lui e fa un passo indietro. Poi dice: «Oh, in realtà ero accovacciato proprio vicino a una granata. Non l’ho vista. È meglio che mi allontani subito. Le immagini mostrano anche gli pneumatici sciolti di un carro dopo l’attacco.

Leggi anche: