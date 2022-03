Spotify in down, la piattaforma di streaming musicale ha smesso di funzionare per alcune ore

Dal tardo pomeriggio di martedì 8 marzo Spotify è in down. La piattaforma di streaming musicale ha smesso di funzionare, come confermato da diversi utenti che si sono riversati su Twitter con l’hashtag #Spotifydown, subito schizzato in cima ai trending topic. Diversi utenti lamentano problemi proprio nell’accesso al servizio, spiegando di essere sostanzialmente buttati fuori dalla piattaforma senza riuscire a rientrare. Altri utenti lamentano invece che il proprio account risulta addirittura cancellato e che sia impossibile anche resecare la password. In un tweet, Spotify ha ammesso i problemi in corso sul servizio e ha garantito che i tecnici stanno cercando di individuare che cosa stia creando problemi.

Alle 20.39 in Italia l’account di Spotify su Twitter ha poi annunciato che il servizio si sta gradualmente riprendendo: «Ora tutto sembra andare molto meglio», con l’invito a contattare il servizio di assistenza clienti nel caso ci fossero ancora problemi.

