Warhol, il ritratto di Marilyn all’asta per 200 milioni di dollari: può diventare l’opera più cara del XX secolo

Il celebre dipinto Shot Sage Blue Marilyn di Andy Warhol verrà messo all’asta dalla casa d’aste Christie’s a un prezzo che partirà di 200 milioni di dollari, che lo renderebbe l’opera d’arte del XX secolo più cara mai venduta. Al momento il quadro appartiene alla Fondazione Thomas e Doris Amman e i proventi verranno destinati ai progetti sull’infanzia della fondazione. La casa d’aste in una dichiarazione ha definito l’opera «una delle più rare e trascendentali immagini esistenti», mentre Alex Rotter, direttore della sezione XX e XXI secolo per Christie’s ha detto: «La Marilyn di Andy Warhol è l’apice della cultura pop americana e la promessa del sogno americano, che incarna ottimismo, fragilità celebrità e iconografia in un solo elemento», riporta France 24. Il dipinto fa parte di una serie di quattro tele chiamata The Shot Marilyns. Warhol dipinse cinque ritratti dell’attrice con gradazioni di colore e sfondi diversi: rosso, arancione, turchese, azzurro e blu salvia. Quattro di questi di trovavano nello studio di Warhol a Manhattan, quando Dorothy Podber, un’amica del fotografo dello studio, sparò ai dipinti bucando la fronte di Marilyn Monroe (quello azzurro non si trovava assieme agli altri). Il gesto derivò da un fraintendimento sul verbo “to shoot“, che inglese viene utilizzato sia per “sparare” che per “scattare”. Il fotografo diede il via libera a Podber credendo che lei volesse scattare una foto.

