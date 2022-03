Draghi alla Camera sull’Ucraina: «Putin non vuole la pace, l’Italia è al fianco di Kiev»

Il presidente del Consiglio: non dobbiamo trasformare il conflitto in uno scontro di civiltà

«Il nostro è un impegno per la democrazia e lo abbiamo riaffermato ieri con il presidente Zelensky»: comincia così Mario Draghi le sue comunicazioni alla Camera prima del Consiglio Europeo a cui parteciperà anche il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. «Davanti agli orrori della guerra l’Italia lavora insieme alla comunità internazionale per la cessazione delle ostilità», ha detto il presidente del Consiglio. «Ma la nostra volontà di pace cozza con Putin, che vuole guadagnare terreno dal punto di vista militare come con i bombardamenti a tappeto di Mariupol. Per questo il disegno avrà successo solo quando lo vorrà Mosca».

Ma, dice Draghi, questo non deve essere uno scontro di civiltà: «Molti russi si sono schierati contro la guerra di Putin. A loro va l’amicizia e la solidarietà di tutto il governo e quella mia personale». Per Draghi il Consiglio Europeo confermerà il sostegno all’entrata dell’Ucraina nell’Unione: «L’Italia è a fianco di Kiev in questo processo. In questo momento è importante mandare segnali di incoraggiamento». Il vertice con la Cina, spiega il premier, sarà un momento per ribadire la nostra posizione e per fare in modo che Pechino si astenga dall’aiutare Mosca e partecipi allo sforzo per la pace.

Foto copertina da Twitter

Leggi anche: