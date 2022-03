Torino, una scritta gigante è comparsa in Piazza San Carlo: «Ti amo ancora». Ecco da dove nasce

«Ti amo ancora» è la scritta in gesso bianco e a caratteri cubitali comparsa attorno al Cavallo di bronzo in Piazza San Carlo, Torino. Sembra la dedica di qualche innamorato (o innamorata) ma, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera si tratterebbe di un’iniziativa prevista per «festeggiare insieme la fine dell’emergenza sanitaria». L’aveva organizzata l’Associazione 2050 srl, ma la scritta doveva essere «Ti amo pianeta». Il Comune di Torino provvederà a cancellare la scritta in giornata. I membri dell’associazione hanno lavorato fino all’alba per completare tutta l’opera.

