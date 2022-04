Ucraina, a Energodar i russi sparano sui manifestanti – Il video

Un gruppo di manifestanti nella città ucraina di Energodar, non lontana da Zaporizhia, è stato messo a tacere coi proiettili dai militari russi, che hanno sparato per disperderli. Non è la prima volta che gli abitanti di Energodar manifestano per ribadire la loro volontà di rimanere in territorio ucraino. Inoltre, il 20 marzo il vice sindaco della città, Ivan Samoidiuk, è stato rapito dai russi, e il sindaco Dmytro Orlov ha chiamato tutti i cittadini a farsi sentire per chiedere che Samoidiuk che venga rilasciato.

#Energodar ucraini in protesta contro la Russia https://t.co/RpjDOZIVob

— UkraineWorld Italian (@uaworldit) April 2, 2022

