Cedimento dell’asfalto sull’autostrada A4: Autovie Venete chiude il tratto

Un avvallamento di 10 centimetri lungo l’intera corsia di marcia nel tratto Latisana-Portogruaro in direzione Venezia

A causa di un cedimento dell’asfalto è stata chiusa l’autostrada A4 nel tratto Latisana-Portogruaro nella carreggiata ovest in direzione Venezia. Il cedimento si è verificato alle 3,30 di oggi, 7 aprile. Il Gazzettino scrive che gli automobilisti devono uscire obbligatoriamente a Latisana e ci sono già code fino a San Giorgio di Nogaro. Durante i lavori per la costruzione della terza corsia e le affissioni delle palancole che servono da sostegno al terreno gli addetti hanno notato un avvallamento di 10 centimetri lungo l’intera corsia di marcia. Autovie Venete ha deciso quindi di chiudere il tratto per operare il ripristino della pavimentazione.

