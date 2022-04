La preside Sabrina Quaresima non sarà punita: «Al liceo Montale nessuna violazione al codice disciplinare»

Non ci sarà alcuna sanzione nei confronti di Sabrina Quaresima, la preside del liceo Montale di Roma travolta delle polemiche per una presunta relazione con uno studente 19enne. Lo ha comunicato l’Ufficio scolastico regionale del Lazio, alla fine dell’ispezione nello stesso liceo: «L’ispezione, ora terminata – scrive l’Urs in una nota – non ha accertato violazioni del codice disciplinare, per cui questo Ufficio non avvierà procedimenti né adotterà provvedimenti disciplinari». In un’intervista a Porta a porta su Rai1, Quaresima aveva raccontato di aver avuto un colloquio con un’ispettrice dell’Usr Lazio di circa 10 ore e mezza: «Un interrogatorio che mi ha provato molto», aveva raccontato la dirigente scolastica.

Leggi anche: