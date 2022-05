Milano, Vittorio Feltri si dimette da consigliere comunale di Fratelli d’Italia: «Lascio per motivi di salute»

Il giornalista aveva rivelato la sua malattia in un editoriale in cui si rivolgeva a Fedez che aveva reso pubblico il suo male

Finisce la breve esperienza da consigliere comunale per Vittorio Feltri, dopo che era stato eletto a Milano lo scorso ottobre tra le fila di Fratelli d’Italia. Il giornalista ha spiegato alla Zanzara su Radio24 di aver deciso di lasciare l’incarico: «per motivi di salute: perché ho un cancro». Al posto del fondatore del quotidiano Libero subentrerà in Consiglio Comunale Enrico Marcora. Feltri aveva rivelato di avere un tumore in un editoriale in cui si rivolgeva a Fedez, pochi giorni dopo l’intervento che il rapper aveva subito al San Raffaele. Feltri aveva spiegato di essere stato sottoposto a un’operazione lo scorso 1 marzo e avrebbe dovuto seguire la terapia prevista in questi casi.

