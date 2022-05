Esplosioni a Leopoli, allarmi antiaereo anche nell’Ovest dell’Ucraina. Il sindaco: «Restate nei rifugi»

Scatta l’allarme anti aereo a Leopoli, nell’Ovest dell’Ucraina, dove finora gli attacchi russi sono stati molto meno intensi rispetto al resto del Paese. Almeno cinque esplosioni, secondo Ukrainska Pravda, sono state sentite questa sera in città, dove il sindaco Andriy Sadovyi ha invitato su Twitter la popolazione a rimanere al riparo nei rifugi antiaerei. In più parti della città ci sarebbero stati anche dei blackout, dopo l’attacco ad almeno tre stazioni elettriche. Ancora non è noto se ci sono stati feriti o vittime nei raid.

Foto: Maksym Kozytskyi, capo dell’OVA di Leopoli

