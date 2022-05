Roma-Leicester, la commozione di Ranieri davanti all’omaggio dell’Olimpico: tutto lo stadio in piedi per lui – Il video

Mentre sul campo dell’Olimpico Roma e Leicester si sfidavano per un posto alla finale di Conference League, per qualche istante tutta l’attenzione dello stadio si è rivolta verso un uomo seduto in tribuna. Claudio Ranieri, ex allenatore di entrambe le squadre ha ricevuto un omaggio congiunto dalle due tifoserie. Dagli spalti si è levato un lungo applauso rivolto al tecnico. Un gesto a cui Ranieri ha risposto alzandosi in piedi e ringraziando i tifosi, chiaramente commosso. L’impresa di Ranieri con il Leicester è scolpita nella storia del calcio: nella stagione 2015-2016 è riuscito ad assicurare al club la sua prima Premier League, nonché la conseguente qualificazione in Champions League. I bookmakers davano più probabile la scoperta del mostro di Loch Ness. La partita all’Olimpico è stata vinta dalla Roma, che in finale incontrerà il Feyenoord.

