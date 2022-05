La stella a 5 punte era nell’ascensore del Tg2 da oltre due anni: la prova nelle foto postate sui social

In un primo momento si era temuto che dietro alla stella (utilizzata in passato come simbolo delle Br) potesse celarsi un messaggio al direttore Gennaro Sangiuliano

La stella a cinque punte incisa all’interno dell’ascensore che porta alla redazione del Tg2 era lì almeno dal 2019. In un primo momento, si temeva che la stella – utilizzata in passato come simbolo delle Brigate rosse – potesse essere un messaggio rivolto al direttore del secondo telegiornale della tv di Stato, Gennaro Sangiuliano, dopo che questi aveva partecipato il 29 aprile alla convention di Fratelli d’Italia a Milano. Intervento autorizzato, quello di Sangiuliano, ma solo per moderare un’intervista, non per un comizio. Da qui la decisione della Rai di aprire un procedimento nei confronti del direttore. Oggi, però, Simone Canettieri de Il Foglio mostra come quella stella a cinque punte fosse nell’ascensore del Tg2 a Saxa Rubra da oltre due anni. E lo dimostrano i selfie di alcune giornaliste. Tra queste c’è Maria Leitner, conduttrice del Tg2. «Andando a ritroso si scopre che era già lì il 5 dicembre 2019», scrive Il Foglio. Si vede anche nel selfie di un’altra giornalista, Manuela Moreno, del 23 aprile 2021.

Foto in copertina da INSTAGRAM/MANUELA MORENO

Leggi anche: