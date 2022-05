Cina, l’aereo che prende fuoco ed esce di pista prima del decollo all’aeroporto – Il video

Un aereo della Tibet Airlines ha preso fuoco all’aeroporto cinese di Chongqing dopo l’uscita di pista. L’agenzia di stampa cinese Xinhua fa sapere che ci sono alcuni feriti tra i passeggeri senza precisare le loro condizioni e il loro numero. «Un volo diretto da Chongqing a Lhasa è uscito di pista all’aeroporto internazionale di Chongqing Jiangbei, provocando l’incendio dell’aereo», ha spiegato il network statale Cctv. Una nota della compagnia fa sapere che tutti i passeggeri e l’equipaggio sono stati evacuati in sicurezza mentre ci sono feriti «in modo lieve», trasportati in ospedale per le cure.

Il volo, che trasportava 113 passeggeri e 9 componenti dell’equipaggio, era diretto dalla megalopoli di Chongqing a Nyingchi, in Tibet. L’equipaggio ha notato anomalie e sospeso il decollo, provocando l’uscita di pista e un incendio. Le immagini condivise dai media statali cinesi hanno mostrato le fiamme che avvolgevano l’ala del jet colpito con i passeggeri in fuga. La Cina è ancora scossa dal gravissimo incidente di marzo del volo di China Eastern da Kunming a Guangzhou. L’aereo si è schiantato su una montagna uccidendo tutte le 132 persone a bordo. Le indagini in corso non hanno ancora fornito una ragione dell’incidente aereo che è stato il più grave in Cina negli ultimi 30 anni.

Video da: Nexta su Twitter

