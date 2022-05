Ucraina: il musicista Svyatoslav Vakarchuk si è esibito nella centrale di Chernobyl – Il video

L’artista aveva in precedenza suonato in un ospedale di Zaporizhzhia

Il frontman degli Okean El’zy, la rock band di maggior successo in Ucraina, il 13 maggio ha calcato un palco diverso dal solito: la centrale nucleare di Chernobyl. Non è stata la prima iniziativa di questo tipo da parte di Svyatoslav Vakarchuk, musicista popolarissimo nel Paese, che aveva in precedenza suonato in un ospedale di Zaporizhzhia, nel sud-est dell’Ucraina. Ieri Vakarchuk ha suonato con i lavoratori della centrale nucleare passata sotto il controllo dei russi, e dopo l’esibizione ha commentato: «Questa è probabilmente la prima esibizione musicale alla centrale di Chernobyl! Lavoratori incredibili: coraggiosi e devoti».

