L’incendio nella foresta della centrale di Chernobyl – Il video

Il servizio di emergenza dell’Ucraina ha fatto sapere che nella serata di ieri si è sviluppato un incendio nella foresta vicino alla centrale di Chernobyl. Il fuoco è stato spento dopo l’intervento dei pompieri. L’area attorno alla centrale è spesso soggetta a incendi: in alcuni casi le fiamme sono rimaste vive anche per una decina di giorni. Nel marzo scorso più di diecimila ettari della foresta sono andati in fiamme mentre la zona era ancora sotto il controllo della Russia, i cui soldati sono stati accusati dall’Ucraina di aver portato via sostanze radioattive dall’impianto. Mosca ha fatto anche scavare trincee nella zona della foresta.

Leggi anche: