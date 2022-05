Macché Berlusconi, il vero primattore dell’amarcord di Forza Italia a Napoli è stato Ridge di Beautiful – Il video

L’attesa per il discorso di Silvio Berlusconi, una cantante che ha reinterpretato O’ surdato nammurato, ma nell’amarcord di Forza Italia riunita a Napoli per rilanciare la prossima campagna elettorale – e per ricordare i tempi d’oro con ben altre percentuali di gradimento – il pezzo forte è stato l’attore Ron Moss, star della soap opera lanciata negli anni ’80 e ancora in onda, Beautiful. L’interprete del personaggio principale della saga, ovvero Ridge, ha espresso immediatamente il suo appoggio per Berlusconi e l’Italia: «Sono molto felice di essere qui – ha detto salendo sul palco – e ringrazio Silvio Berlusconi. Se fossi residente in Italia non avrei dubbi, voterei per lui». Moss ha poi raccontato di aver investito in una masseria del XVIII secolo tra Fasano e Monopoli e parlato della straordinaria crescita della Puglia (che, per la verità, non è amministrata dal centrodestra da 17 anni). In ogni caso, il Cavaliere l’ha ringraziato felicissimo su Instagram: «Grazie a Ron Moss per le sue parole e per aver voluto partecipare alla convention di Forza Italia a Napoli. Beautiful!».

