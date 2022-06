Roland Garros, niente finale per Martina Trevisan: sfuma il sogno Slam dell’azzurra

Battuta in due set dalla statunitense Gauff. L’atleta toscana guadagna il best ranking in carriera ed esce dal torneo a testa alta

Sfuma il sogno della finale del Roland Garros per l’azzurra Martina Trevisan, battuta in semifinale sul Philippe Chatrier dalla statunitense Cori “Coco” Gauff, 6-3, 6-1. L’atleta toscana esce dal torneo a testa alta, lasciando il terreno di gioco con un sorriso, tra gli applausi del pubblico di Parigi. La statunitense Gauff, numero 23 del ranking, a 18 anni raggiunge così la sua prima finale Slam, mentre Trevisan si ferma dopo 10 vittorie che l’ha portata anche a vincere il torneo di Rabat, oltre a raggiungere il best ranking in carriera. L’azzurra è infatti al 26esimo posto nel ranking mondiale e prima in quello italiano italiano.

Leggi anche: