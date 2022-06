Mercedes richiama quasi 1 milione di auto in tutto il mondo per possibili problemi ai freni

Mercedes-Benz ha deciso di richiamare circa un milione di auto (993.407, ndr) prodotte tra il 2004 e il 2015 a causa di un possibile problema al servofreno. Lo ha annunciato l’Autorità federale dei trasporti tedesca KBA. Come riportato dall’agenzia Reuters, i modelli delle serie ML e GL (BR 164) e la monovolume di lusso R-Class (BR 251) prodotti tra il 2004 e il 2015 potrebbero presentare un problema che potrebbe causare una interruzione del collegamento tra il pedale e il sistema frenante. «Abbiamo scoperto che in alcuni di questi veicoli la funzione del servofreno potrebbe essere influenzata da una corrosione avanzata nell’area del giunto dell’alloggiamento», spiega l’azienda.

«Questo potrebbe comportare un aumento della forza del pedale del freno necessaria per decelerare il veicolo e/o una distanza di arresto potenzialmente maggiore». La casa automobilistica ha reso noto che «inizierà immediatamente con il richiamo» e contatterà i proprietari delle vetture potenzialmente interessate dal problema per effettuare una revisione approfondita. Qualora dovessero emergere problemi, la casa automobilistica sostituirà i componenti interessati. Nel frattempo, Mercedes-Benz ha chiesto ai proprietari delle vetture richiamate di «non guidare i veicoli fino all’ispezione».

