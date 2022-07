Ripartono i treni dell’Alta velocità sulla Roma-Firenze, ancora fermi i regionali per l’incendio vicino ai binari

È ripresa alle 19 la circolazione ferroviaria sulla linea Alta velocità Firenze-Roma, dopo lo stop obbligato da un vasto incendio in prossimità dei binari, scoppiato fra Chiusi e Orvieto poco prima delle 17. Per il momento resta però chiusa la linea convenzionale. Il rogo, che ha interessato sterpaglie e bosco ad Allerona scalo, nell’orvietano, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, una squadra Aib regionale da Spoleto e un’altra da Terni, anche con mezzi aerei. L’interruzione della linea, che ha coinvolto i treni AV sulla direttrice Torino-Salerno, per Venezia e Verona, ha causato diversi ritardi e cancellazioni anche per i treni regionali sulla Roma-Firenze tradizionale. «Rfi e le imprese di trasporto coinvolte si sono attivate sul fronte dell’informazione e dell’assistenza ai viaggiatori e nella riprogrammazione dell’offerta ferroviaria», hanno subito comunicato le Ferrovie.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: