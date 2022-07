Massarosa, l’incendio è ancora fuori controllo. La Regione: «Pericolo per il combustibile Gpl» – Il video

Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento dell’incendio sulle colline di Massarosa, in Versilia. Una nota della Regione Toscana spiega che al momento il rogo non è ancora da ritenere sotto controllo e il fronte risulta spezzato in diversi focolai sparsi. «La stima ancora provvisoria della superficie bruciata è di 560 ettari prevalentemente di bosco e in parte di oliveti», aggiunge l’ente. I vigili del fuoco hanno diviso l’incendio in settori stabilendo priorità di intervento legate alla prossimità di abitazioni alle quali si avvicinano le fiamme o alla presenza di combustibile Gpl che potrebbe generare un nuovo fronte. «Il fumo non facilita gli sganci dei quattro elicotteri e dei tre Canadair presenti al momento, ai quali alle 9.30 se ne aggiungerà un quarto. Sono impegnate 25 squadre di volontariato antincendio e di operai forestali che, oltre allo spegnimento, si devono occupare di realizzare staccate con attrezzi manuali e motoseghe mettendo in sicurezza le parti».

Nel frattempo si è sviluppato un altro incendio sulle colline di Vecchiano, a Pisa, dove le fiamme da ieri pomeriggio hanno bruciato circa 10 ettari di bosco. Qui operano due elicotteri del sistema regionale che sotto il coordinamento di un direttore operazioni e con il contributo a terra di otto squadre di volontariato antincendio, stanno riducendo il fronte di fiamma. «Le condizioni meteo di oggi sono ancora purtroppo molto favorevoli alla propagazione degli incendi boschivi. Si raccomanda la massima attenzione, qualsiasi sia l’operazione che dobbiamo svolgere in campagna, e di evitare l’uso di fiamme libere o attrezzi che potrebbero generare scintille», conclude la nota.

