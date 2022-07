Indagini su un attacco informatico all’Agenzia delle Entrate. Lockbit: «Abbiamo rubato 78 Gb di dati. Tra 6 giorni pubblichiamo tutto»

Ormai la cadenza è regolare. Da mesi il gruppo di criminali informatici Lockbit sta continuando ad attaccare l’Italia. A volte gli obiettivi sono piccole imprese, altre volte pesci più grossi, come in questo caso. Lockbit ha diffuso in un market del dark web la notizia di un colpo assestato al sito dell’Agenzia delle Entrate. Gli hacker rivendicano di aver rubato 78 Gb di dati che includono file di vario tipo, da scansioni di documenti a contratti fino ai report finanziari. Lockbit ha anche dato una deadline per pagare il riscatto: 31 luglio. Se l’Agenzia delle Entrate entro quella data non si metterà in contatto con loro, tutti i dati verranno diffusi al pubblico. La polizia postale ha già cominciato le sue ricerche, anche per capire se l’attacco sia avvenuto davvero. Al momento non sono state trovate tracce ma i tecnici devono ancora finire tutti gli approfondimenti.

Pierluigi Iezzi, ceo dall’agenzia specializzata in sicurezza informatica Swascan, ha spiegato che l’annuncio di Lockbit non può essere sottovalutato. Questo gruppo di hacker ha già firmato diverse azioni, la maggior parte utilizzando virus ransomware: «È la conferma del triste primato guadagnato da LockBit, divenuta nell’ultimo trimestre di gran lunga la cybergang più attiva a livello mondiale nelle attività di ransomware, con oltre 200 attacchi messi a segno tra aprile e giugno. Il ransomware continua a essere la principale arma dei criminal hacker e, di conseguenza, il principale pericolo per aziende pubbliche e private».

