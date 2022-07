Napoli, un turista inglese si tuffa nella fontana del Carciofo. I cittadini: «Siamo indignati»- Il video

Sta facendo il giro del web il video che ha immortalato un turista inglese farsi il bagno di sera nella fontana del Carciofo, nel centro di Napoli. Il ragazzo che lo riprende, italiano, lo incita a tuffarsi nuovamente mentre si intrattiene con lui. Una scena che, divenuta virale, non è piaciuta a molti. Più cittadini hanno inviato il video al consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, definendosi «indignati». «Il Prefetto – ha commentato Borrelli – dopo l’ultimo episodio di una rapina con pistola a un turista aveva annunciato controlli maggiori che a quanto pare non stanno avvenendo. Una moda stupida e incivile quella di fare il bagno nelle fontane monumentali che adesso sembra aver contagiato anche i turisti». Ha poi definito «inaccettabile» l’assenza di controlli in una piazza così centrale che, tra l’altro, si trova vicino ai palazzi delle istituzioni e alla Prefettura. «Questo – ha concluso il consigliere – favorisce comportamenti irresponsabili, incivili e criminali offrendo un’immagine degradante di una città che non riesce a difendere e a tutelare i suoi tesori monumentali e la sicurezza dei cittadini».

