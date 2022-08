Monza, grave un bambino di 2 anni caduto dal terzo piano: era tra le braccia del nonno

È in gravissime condizioni un bambino di due anni caduto dal terzo piano di un palazzo a Brugherio, in provincia di Monza e Brianza. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe arrampicato sul termosifone per raggiungere la finestra del salotto, per poi scivolare e cadere per 15 metri. Il piccolo è stato ricoverato d’urgenza al Policlinico San Gerardo di Monza per i numerosi traumi che ha riportato su tutto il corpo. Con lui in casa c’era il nonno di circa 60 anni che di solito si occupa del bambino quando i genitori sono al lavoro

