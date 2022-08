Kiev chiama Abbey Road: la foto dei militari ucraini in posa come i Beatles

«Sogni d’oro riempiranno i tuoi occhi, i sorrisi ti attenderanno al tuo risveglio, addormentati tesoro, non piangere, e io ti canterò una ninna nanna». È la didascalia che accompagna la foto pubblicata sui social dal ministero della Difesa di Kiev che ritrae quattro soldati ucraini mentre attraversano la strada come i Beatles fecero nel ’69 ad Abbey Road a Londra. Nel pieno del conflitto con la Russia, mentre i due Paesi si accusano a vicenda di bombardare centrali nucleari, come nel caso della centrale di Zaporizhzhia, ed edifici strategici civili, il ministero della Difesa ucraino ha deciso di pubblicare con un tweet per omaggiare i suoi combattenti. Una strofa di Golden Slumbers come testo per rassicurare la popolazione, chiedendo di non piangere per chi ora sta lottando per difendere il proprio Paese. Un tentativo social per sollevare l’umore di chi teme per la propria casa e per i propri cari e per ricordare, a chi può seguire solo da lontano il conflitto, che si lotta di giorno e di notte. Mentre qualcuno cerca ancora di fare «sogni dorati».

