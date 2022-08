Fine vita, oggi il distacco delle macchine che tengono in vita Archie Battersbee. La madre: «Sentirò per sempre quel bip»

Oggi, 6 agosto, verranno staccate le macchine che tengono in vita il 12enne inglese Archie Battersbee dal 7 aprile 2022. Il ragazzo si trova in stato vegetativo a seguito di un incidente domestico. I medici hanno riferito che si trova in una condizione «altamente probabile» di morte delle cellule cerebrali. «Non abbiamo più opzioni», ha commentato la madre Hollie Dance a Sky News la scorsa notte. La famiglia fa sapere di essere «distrutta» per aver esaurito ogni via legale che mantenesse le macchine respiratorie che assistevano il minore in ospedale. I familiari, infatti, hanno sempre lottato affinché non venisse staccata la spina e venisse fatto «tutto il possibile» per salvare il piccolo. «Ho fatto tutto quello che avevo promesso al mio bambino», ha detto la madre aggiungendo: «Sentirò per sempre quel bip».

La storia di Archie: vittima di una sfida online

Il 12enne si trova in fin di vita perché finito vittima di una sfida online andata male. Venne trovato ad aprile nella propria abitazione nell’Essex (Inghilterra) con un cappio al collo. Nei giorni scorsi, con diversi ricorsi ai tribunali inglesi e alla Corte europea dei diritti dell’uomo, i familiari avevano tentato di far trasportare il piccolo Archie in un hospice affinché potesse morire serenamente lontano dalle macchine del Royal London. L’Alta Corte, ieri 5 agosto, ha negato la richiesta. A seguito di tale decisione si è poi espressa la Chiesa, in una nota del vescovo John Sherrington, ausiliare della Diocesi di Westminster e responsabile per le questioni della vita per la Conferenza Episcopale Cattolica di Inghilterra e Galles.

«Gli argomenti recentemente combattuti nei tribunali sul trattamento e l’assistenza in corso di Archie evidenziano ancora una volta la necessità di trovare modi migliori di mediazione attraverso i quali genitori e operatori sanitari possano raggiungere accordi comuni ed evitare complessi procedimenti legali. Sebbene la Chiesa cattolica riconosca che ci sono situazioni in cui le cure mediche per sostenere la vita non sono più obbligatorie se non c’è speranza di guarigione, dovrebbero essere fornite cure e trattamenti ordinari adeguati alle condizioni del paziente». Nota del vescovo John Sherrington

