Bari, due turiste francesi violentate: fermato un uomo

Due turiste francesi, una delle quali minorenne, hanno dichiarato di essere state aggredite e violentate ieri sera a Bari. Lo stupro sarebbe avvenuto in un appartamento nel quartiere Libertà. Le due giovani donne hanno fornito ai poliziotti la descrizione del presunto aggressore, il quale poco dopo è stato identificato e bloccato. È ora in attesa dei provvedimenti che saranno adottati dall’autorità giudiziaria. Le due presunte vittime dell’aggressione sono state soccorse dal 118 e portate nel Policlinico di Bari dove è stato arrivato il cosiddetto “binario rosa”, la corsia di assistenza dedicata alle donne vittime di violenza. Hanno raccontato agli agenti di essere state aggredite e violentate. Le due sono ancora in ospedale, dove sono in corso le consulenze medico-legali e psicologiche. L’indagine è coordinata dalla pm di turno Desirèe Digeronimo con il procuratore aggiunto Giuseppe Maralfa.

