Bomba d’acqua a Caserta, strade come torrenti in piena. Allerta anche in provincia: «Restate in casa» – Il video

Alberi caduti, transenne divelte e strade trasformate in torrenti impetuosi: sono gli effetti di una vera e propria bomba d’acqua abbattutasi oggi su Caserta. Secondo l’Ansa, in alcune importanti arterie del centro cittadino, come via Unità d’Italia, viale Medaglie d’Oro e Corso Trieste, l’acqua avrebbe raggiunto alcune decine di centimetri di altezza, facendo saltare i tombini e costringendo tante auto a restare ferme in mezzo alla strada, con conseguenti grandi disagi per la viabilità. Gli alberi sarebbero caduti a piazza Pitesti, in via Ferrara e via Roma, sul Corso davanti alla libreria Feltrinelli e in altre parti della città, così come molte transenne e qualche cartellone sarebbero stati divelti dal forte vento. L’improvvisa pioggia torrenziale avrebbe causato problemi anche nei vicini comuni di San Nicola la Strada e Marcianise, a Santa Maria Capua Vetere.

«Situazione pesante a Marcianise»

In un post su Facebook, il sindaco di Marcianise, Antonello Velardi fa la conta dei danni e invita «i cittadini a non muoversi da casa». «Situazione pesante, ma non drammatica a Marcianise», scrive Velardi. «Al momento – aggiunge – si registrano allagamenti ovunque, ma la circolazione non è bloccata anche se molto difficoltosa. I punti critici a via Novelli e nell’area attorno al cimitero, dove le fogne non reggono. I vigili del fuoco del distaccamento di Marcianise stanno intervenendo per la caduta di un albero alla scuola Mazzini, le ditte dei servizi comunali sono impegnate alla scuola Cavour per un palo dell’energia elettrica. La Protezione civile sta prestando i primi soccorsi liberando la sede stradale. Impegnate in strada anche le pattuglie della polizia municipale. La situazione più pesante è registrata nell’area verso Maddaloni. Ci sono interruzioni dell’erogazione della corrente elettrica in diverse zone, ma l’Enel è già attivata».

