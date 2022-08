Sassari, cade da una scogliera mentre pesca: morto un turista di 74 anni

Tragedia durante la notte a Stintino, nel Sassarese. Un turista di 74 anni è caduto dalla scogliera ed è morto. L’episodio è avvenuto intorno alle 22: da quanto si apprende l’uomo, di Gioia del Colle, stava pescando quando ha perso l’equilibrio cadendo nel vuoto per diversi metri, per poi schiantarsi sugli scogli. L’uomo è morto sul colpo. L’incidente potrebbe essere avvenuto a causa di un malore. I vigili del fuoco di Porto Torres, la Guardia costiera e i carabinieri sono arrivati sul posto poco dopo nella notte, ma raggiungere il punto in cui è precipitato l’uomo non è stato semplice. I vigili del fuoco sono arrivati con i sommozzatori, mentre la Capitaneria di Porto Torres ha inviato una motovedetta e una squadra a terra. Il corpo è stato recuperato attorno all’una.

