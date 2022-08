Cremona, parla il titolare della pizzeria che ha esposto la bolletta da 4 mila euro : «È già tardi. Dopo 20 anni di lavoro ora potrei chiudere»

Ha fatto il giro del web ed è scoppiato un acceso dibattito attorno alla foto della bolletta da oltre 4 mila euro appesa di fronte a un ristorante per protesta, contro il caro energia. Era stato il gesto di Alberto Rovati, titolare della pizzeria Funky Gallo di Roncadello, frazione di Casalmaggiore (Cremona), che ora rompe il silenzio e spiega quanto si trovi in difficoltà. «Mettere una pizza margherita a 10 euro e passare da ladro o chiudere l’attività?», c’era scritto sul cartello diventato famoso, lasciando intendere che forse avrebbe aumentato la pizza da euro 5.50 a 10 euro per riuscire a far rientrare le spese. Il Funky Gallo è un locale rinomato nel cremonese per i prezzi molto accessibili, e ora Rovati non sa se aumentare i prezzi o trovare un’alternativa.

«Ormai è già tardi»

Bolletta esposta al Fucky Gallo, 17 agosto 2022



In un’intervista al Corriere della Sera, annuncia che «forse dovrà chiudere». E la frustrazione è molta: «Arrendersi dopo 20 anni di lavoro non sarebbe piacevole», dice. Poi torna a denunciare: «In Italia l’energia non è più accessibile. Se a casa puoi scegliere di non accendere l’aria condizionata per risparmiare, in una pizzeria no. Non si può fare a meno di accendere il forno, la macchina del caffè e quant’altro». È tanta la solidarietà che ha ricevuto Rovati, ma in molti lo hanno anche attaccato. Ora, si augura che le cose cambino direzione e che la politica prenda provvedimenti in tal senso, ma al tempo stesso si dice disilluso: «È già tardi».

