L’influencer accusata di aver rubato milioni di euro ai suoi fans con uno Schema Ponzi

La polizia della Thailandia è alla ricerca di una influencer accusata di aver frodato i suoi fans. I media del paese dicono che ci sono almeno seimila persone ingannate per un totale di circa due miliardi di baht, ovvero 55 milioni di euro. 102 persone hanno invece già sporto denuncia per un totale di un milione di euro. Secondo le accuse Natthamon Khongchak, nota come “Nutty” sui social network, avrebbe fatto credere ai suoi follower di poter guadagnare con gli investimenti nel mercato dei cambi. La struttura della truffa fa pensare a uno schema piramidale tipico di Charles Ponzi. La 29enne è accusata di frode, crimini informatici e ottenimento di prestiti con l’inganno. “Nutty“, scrive l’agenzia di stampa Afp, si descrive come una “commerciante, cantante, ballerina, Youtuber, CEO” su Instagram, dove ha 310 mila follower. Ne ha quasi 850 mila sul suo canale YouTube, che raccoglie principalmente video di danza. Nel suo ultimo post su Instagram, datato 25 maggio, si è scusata per «aver preoccupato e deluso molte persone. D’ora in poi, proviamo a fare soldi per tutti il ​​più velocemente possibile», concludeva nel messaggio. Secondo i media thailandesi sarebbe fuggita in Malesia.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: