Spari in pieno centro a Napoli, scoppia il panico fuori da un bar – Il video

Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi ieri sera a Napoli, in piazza la gente beveva e passeggiava in piazza Trieste e Trento a Napoli. Si tratta di una delle aree più rinomate della città, adiacente a Piazza del Plebiscito, e sede della nota fontana del Carciofo. I tavoli del bar in piazza erano pieni, quando all’1.40 della notte qualcuno che passava di lì in motorino ha sparato in aria, senza fermarsi, e senza colpire nessuno. La vicenda è stata riportata con tanto di video delle telecamere di sorveglianza del locale, dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, che lo ha pubblicato su Facebook. «Attimi di terrore all’esterno di un bar, con tutti i clienti, fra cui donne e bambini, a darsi alla fuga non appena uditi gli spari. Un fuggi fuggi generale, come dimostra un video choc che ci hanno inviato. Una cosa inaudita, a due passi dal palazzo reale e da piazza Plebiscito» ha scritto Borrelli nel post, parlando di immagini che trasmettono «un clima da guerriglia urbana, con la criminalità che vive e opera a briglie sciolte. Erano state promesse telecamere di sorveglianza e presidi fissi delle forze dell’ordine, ma di queste cose non c’è nemmeno l’ombra oggi».

