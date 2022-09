Fabio Fazio salva dalla chiusura un’azienda di cioccolato: «Vi spiego perché l’ho fatto» – Il video

La fabbrica era a rischio chiusura e lui ha deciso di salvarla. Il protagonista della storia è il conduttore televisivo Fabio Fazio, che insieme a un socio ha rilevato l’azienda di cioccolato Lavoratti, a Varazze (Liguria). Il presentatore tv ha commentato la notizia sul suo profilo Instagram ricordando la sua infanzia: «C’era una volta un piccolo laboratorio di cioccolato molto significativo per tutti i bambini nati a Varazze o cresciuti a Varazze come me – ha raccontato il conduttore – I miei nonni a ogni Pasqua e Natale ricevevano un prodotto di questa piccola azienda, che due anni fa stava per chiudere per le difficoltà del Covid». Da qui la decisione di rilevare l’azienda, salvandola dalla chiusura. Una scelta che, spiega il conduttore, «è anche un modo per tornare indietro, tornare bambini». Per Fazio, infatti, «occuparsi di cioccolato è la cosa più divertente e più bella che ci possa essere». Nei prossimi giorni, il presentatore ha promesso che spiegherà tutti i dettagli dell’acquisizione e come cambieranno le cose per l’azienda e i suoi dipendenti.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: