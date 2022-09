Senigallia, le immagini impressionanti dall’elicottero sopra le campagne allagate – Il video

Dopo la violenta alluvione della scorsa notte, oggi i Vigili del Fuoco sono al lavoro per recuperare i dispersi e fare la conta dei danni. Questa mattina, alcuni soccorritori hanno sorvolato con un elicottero alcune aree delle campagne nei dintorni di Senigallia, una delle città più colpite. Immagini impressionanti, che rendono l’idea della portata degli allagamenti. Già da diverse ore, i Vigili del Fuoco sono impegnati anche nel controllo dei ponti e dei viadotti per verificare eventuali danni. Diverse le strade impercorribili, come ad Arcevia, in provincia di Ancona, dove i cittadini sono rimasti anche senza elettricità per alcune ore.



Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

