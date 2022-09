La giornata delle scosse: poco fa una nuova del 3.8 in Emilia, nel Modenese

Due scosse sono state rilevate in Emilia poco prima delle 17.50 in provincia di Modena, nella zona dell’Appennino al confine con il Lucchese. Stando alla stima provvisoria dell’Ingv, il terremoto è stato di magnitudo tra 3.7 e 4.2. La seconda scossa meno intensa è stata segnalata tra 2.0 e 3.4 di magnitudo. Il terremoto è stato percepito anche in Toscana. Da questa mattina sono stati registrati altri due terremoti rilevanti, con il primo nelle Marche, vicino Ascoli, e il secondo in Liguria, in provincia di Genova.

