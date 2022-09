Per la maggioranza in Parlamento basta meno del 40%. La stima di Youtrend: i collegi da tenere d’occhio

Trentotto is the magic number. Secondo YouTrend, infatti, è questo il numero che potrebbe indicare il raggiungimento di una maggioranza autosufficiente in Parlamento. Qualora il centrodestra dovesse superare il 38%, soglia data per raggiunta secondo i sondaggi a 15 giorni dal voto, «sarà molto difficile che la coalizione non abbia la maggioranza» scrive il portale di sondaggi e analisi in un post su Instagram. Tenendo sempre in considerazione che in Senato, «per via dei numeri più stretti e della presenza dei senatori a vita, è più difficile avere una maggioranza solida». Una volta chiuse le urne, YouTrend consiglia quindi di tenere d’occhio i collegi uninominali soprattutto in Toscana ed Emilia-Romagna al Senato: una «tenuta del muro rosso» potrebbe concretizzarsi qualora il centrosinistra riuscisse a prevalere in almeno 5 collegi su 9. Per mantenere vivo il testa a testa, è anche necessario «che il centrosinistra vinca almeno una buona parte delle grandi città», quindi Roma, Torino, Milano, Bologna e Firenze. Da non sottovalutare nel quadro generale «la tenuta del M5s nelle regioni meridionali».

