Un cacciatore colpito durante la battuta di caccia: «Sparo accidentale». Ferito al volto

Un cacciatore di 60 anni è rimasto ferito al volto, dopo essere stato colpito da un colpo di proiettile esploso presumibilmente in maniera accidentale da un compagno di caccia. L’incidente è avvenuto sulle colline di Castellarano, in provincia di Reggio Emilia. L’uomo è stato subito soccorso e portato al Policlinico di Modena dove si trova ricoverato in prognosi riservata, anche se le sue condizioni non sarebbero gravissime, e il 60enne non risulterebbe essere in pericolo di vita. Sulla dinamica indagano i carabinieri di Castellarano, coordinati dalla Procura e dal procuratore capo Calogero Gaetano Paci. Al momento l’ipotesi più accreditata sarebbe quella dell’incidente.

Foto di repertorio: ANSA

