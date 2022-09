Maltempo in Sicilia, si ribalta un autobus sulla Palermo-Sciacca: ci sono feriti. La strada è interrotta a causa di un fiume di acqua e fango

Un autobus delle autolinee Gallo-Sais, che copre il tragitto Palermo-Sciacca, si è ribaltato lungo la statale 624, tra Contessa Entellina e Sambuca di Sicilia. Ci sarebbero diversi feriti. Sul posto sono giunte tre ambulanze provenienti da Palermo. Alcuni passeggeri sono riusciti a uscire dal mezzo e hanno preso posto su un altro pullman, anche questo proveniente da Palermo. Le cause dell’incidente non sono ancora chiare. Nella zona nel pomeriggio si è abbattuto un violento temporale seguito da un’intensa tromba d’aria. La strada a scorrimento veloce, la cosiddetta Fondovalle, è ora interrotta tra Roccamena, Poggioreale e il bivio Gulfa per Sambuca di Sicilia e Santa Margherita Belice, a causa di un fiume d’acqua e di fango che ha reso impraticabile la rete stradale. «Ho assistito a scene terribili. Ho visto un autoarticolato trascinato via dalla furia dell’acqua. Non mi sono potuto fermare perché rischiavo anch’io di essere travolto. È caduta giù tantissima acqua. È impossibile percorrere la statale. Invito tutti a non mettersi in viaggio», ha raccontato un automobilista.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: