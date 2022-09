Siena, due arresti per l’anziana stangolata nel suo letto

Sono due le persone fermate dalla polizia per l’omicidio della donna di 81 anni trovata morta qualche giorno fa nella sua casa a Siena. A i due fermi, un uomo e una donna, si aggiunge poi una terza persona denunciata ma ancora in stato di libertà. Lo rende noto la polizia di Siena, che ha annunciato una conferenza stampa in Questura per fornire tutti gli aggiornamenti sull’indagine. I fatti risalgono al 27 settembre, giorno in cui Annamaria Burrini, 81 anni, è stata trovata morta nel suo letto con chiari segni di strangolamento, ma senza tracce di effrazione sulla porta e sulle finestre dell’abitazione. La donna viveva poco fuori Porta Ovile, all’ultimo piano di un palazzo a ridosso del centro di Siena. Dalle prime indagini, la polizia scientifica e il pm Sara Faina si erano accorti che dall’appartamento della pensionata mancava un’ingente quantità di denaro, mentre il procuratore Nicola Marini ha subito confermato che si trattava di un omicidio, e non di una morte casuale. Quando i vigili del fuoco hanno forzato la porta di casa e trovato il cadavere, la donna era sdraiata sul suo letto e indossava ancora le scarpe. Eppure, non c’era nessuno spargimento di sangue né tanto meno impronte o segni di effrazione. Gli interrogatori di amici, conoscenti e condomini – condotti dalla squadra mobile – hanno permesso di stringere il cerchio dei sospettati. La donna, infatti, affittava le camere del proprio appartamento a studenti e operai. Un giorno, hanno raccontato alcuni testimoni, la pensionata si era lamentata di aver subito alcuni furti di oggetti di valore.

