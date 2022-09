Fabio Tuiach: l’ex portuale di Trieste e consigliere della Lega condannato per diffamazione e omofobia

L’ex portuale Fabio Tuiach, consigliere con Lega e Forza Nuova a Trieste, è stato condannato a due anni di reclusione per diffamazione. Il pubblico ministero aveva chiesto dieci mesi. La condanna è senza il beneficio della pena sospesa. L’ha emessa il giudice per le udienze preliminari del capoluogo del Friuli Venezia Giulia. Il casus belli è un post pubblicato sul social network russo Vkontakte lo scorso febbraio. «Un esponente Lgbt è stato picchiato e scoppia il caso omofobia a Trieste, siamo in campagna elettorale e succede ogni volta ma forse ha litigato con il fidanzato per la vasellina. Grande solidarietà da parte di tutte le forze politiche ma ricordiamoci che in più di un terzo dei Paesi al mondo non esiste il problema omofobia perché per i gay c’è il carcere o la pena di morte. Noi avevamo il rogo un tempo, mentre in Russia c’è la legge anti-gay come in tutto l’Est e per questo loro non accolgono palestrati che fuggono da Paesi omofobi», aveva scritto Tuiach.

Si riferiva all’aggressione subita da un attivista Lgbt di Trieste, Antonio Parisi. Tuiach era stato rinviato a giudizio nel 2021 per diffamazione, con l’aggravante di aver commesso il fatto con finalità di discriminazione, odio etnico, nazionale, razziale o religioso. Parisi, che con l’avvocato Maria Genovese si era costituito parte civile, aveva presentato querela. Aveva sporto denuncia anche Luca Paladini per i Sentinelli di Milano che, con l’avvocata Paola Ponte, avevano sottolineato come il post fosse un incitamento all’odio sulla base dell’orientamento sessuale.

«Una sentenza eccezionale – ha commentato il presidente dell’Arcigay Trieste Andrea Tamaro – che punisce un esponente politico portato in consiglio comunale dalla Lega, il quale aveva offeso non solo Parisi, ma a più riprese, tutta la la comunità Lgbtqi. Ricordiamoci però che è una sentenza di primo grado – ha aggiunto -. E che in Italia manca una legge che tuteli le persone Lgbtqi nei confronti di chi istighi all’odio e alla discriminazione contro di loro». Tuiach ha perso il posto di lavoratore portuale perché è stato beccato a una manifestazione No vax mentre ufficialmente era in malattia.

