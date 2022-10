La 14enne picchiata dal bullo e filmata in classe: «Mi ha menato, nessuno mi ha aiutato»

Una ragazzina di 14 anni è stata picchiata in classe da un bullo. E filmata. L’episodio risale a dieci giorni fa in una scuola della provincia di Roma. Il video mostra il ragazzo che spinge e poi prende a pugni in faccia la compagna di classe. L’autore dell’aggressione non si vede in faccia perché è rivolto di spalle rispetto a chi sta registrando. La vittima invece è di fronte. Quando la lite è finita in classe entra un insegnante che divide i due ragazzi. La ragazza indica con la mano l’alunno e dice: «Mi ha menato». Il video termina così. Prima il bullo la colpisce con dei ceffoni e la testa della ragazza si muove da una parte all’altra. Alcuni alunni spiegano oggi all’edizione romana di Repubblica che tra i due c’erano già stati screzi e dissapori. Adesso sarà la scuola a intervenire. Mentre il Centro Nazionale contro il bullismo ha offerto alla ragazza l’assistenza legale.

