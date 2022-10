Udine, scompare in sella della sua Harley Davidson: scattano le ricerche di Daniele Pittioni

La sera di mercoledì 5 ottobre, dopo aver trascorso la serata con alcuni amici, si è allontanato in sella alla sua moto Harley Davidson. Da allora non si hanno più notizie di lui. Daniele Pittioni, 32 anni, è scomparso nei pressi di Buttrio, in provincia di Udine. Le ricerche ufficiali, dopo la denuncia ai carabinieri dei parenti, contattati dal datore di lavoro del ragazzo, che non si presentava a lavoro da due giorni e risultava irraggiungibile al telefono, sono scattate questa mattina 8 ottobre. In campo i volontari della Protezione Civile della squadra comunale di Buttrio e del Distretto Manzanese, operativi nella base di ricerca che è stata allestita nel campo sportivo del comune. Sul posto anche i vigili del fuoco con l’unità di comando locale e le forze dell’ordine. Non risulta che Pittioni sia finito in pronto soccorso o sia ricoverato negli ospedali del territorio. Il giorno della sua scomparsa sarebbe stato visto, per l’ultima volta, in un esercizio pubblico di Buttrio.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: