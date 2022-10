Twitter oscura l’account di Russia Today dopo un ricorso legale

Il canale non è raggiungibile nei paesi dell’Ue e in Gran Bretagna

Il social network Twitter ha deciso di oscurare l’account del media statale russo Russia Today in seguito a un ricorso legale. Cliccando sul link che porta all’account di Rt si legge che il canale è stato reso irraggiungibile in una serie di paesi dell’Unione Europea (tra cui l’Italia) e in Gran Bretagna. RT è il primo canale russo completamente in digitale e fa parte di un network di media finanziati direttamente dal Cremlino. L’account di RT è stato fermato in Italia, Portogallo, Finlandia, Svezia, Irlanda, Slovenia, Repubblica Ceca, Polonia, Slovenia, Ungheria, Malta, Germania, Grecia, Romania, Olanda, Bulgaria, Austria, Lussemburgo, Lituania, Regno Unito, Danimarca, Croazia, Lettonia, Estonia, Cipro, Francia, Spagna, Belgio. Ieri il ministro degli Esteri di Kiev Kuleba aveva esortato i governi europei a bandirlo dopo che l’anchorman Anton Krasovsky aveva incitato alla violenza nei confronti degli ucraini.

