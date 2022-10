Filippine, forte terremoto di magnitudo 6.5 nel nord: scongiurato l’allarme tsunami

Un forte terremoto, di magnitudo tra 6.5 e 6.7, è stato registrato nel nord delle Filippine, nell’arcipelago di Luzon, l’isola più grande del Paese. Le autorità hanno dichiarato che non si aspettano danni ingenti e che non verrà emesso alcun allarme tsunami. Come riporta la testata online filippina, Rappler, la scossa è avvenuta a 40 chilometri di profondità, nella provincia di Abra e a est di Vigan. La stessa zona è stata l’epicentro di un altro forte terremoto, d’intensità 7, a fine luglio.

